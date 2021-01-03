Украинцам пересчитали абонплату на газ: кому придется переплачивать

Украинцам с 1 января 2020 года пересчитали абонентскую плату на газ. Помимо самого размера, изменили также и количество кубометров, за которые нужно платить.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Так, абонентскую плату считают исходя из объемов использованного газа за период с октября по октябрь прошлого года. Если в 2020-м учитывали голубое топливо, которое сожгли с октября 2018-го по октябрь 2019-го, то сейчас платить нужно будет по цифрам с октября 2019-го по октябрь 2020-го.

Общее количество кубометров за этот период делят на 12. Полученную цифру умножают на тариф (у каждого облгаза он свой). Абонплату нужно платить каждый месяц, несмотря на то, пользуетесь ли вы газом.

К примеру, если с октября 2018-го по октябрь 2019-го вы использовали 400 кубов, а с октября 2019-го по октябрь 2020-го – 450 кубов, в прошлом году вы платили абонплату за 33,3 кубометра, а в 2021-м заплатите за 37,5 кубометров.

Благодаря введению абонплаты украинцы имеют право менять поставщика газа. Так, облгазу нужно платить за коммуникацию, транспортировку и распределение голубого топливо. А вот у кого покупать сам газ – можно выбрать среди десятков предложений. К примеру, в среднем клиенты "Нафтогаза" платят примерно на 2 грн больше, чем клиенты связанных с облгазами газсбыта.

Как ранее писал OBOZREVATEL: