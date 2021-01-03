Українцям перерахували абонплату на газ: кому доведеться переплачувати

Українцям з 1 січня 2020 року перерахували абонентську плату на газ. Окрім самого розміру, змінили також і кількість кубометрів, за які потрібно платити.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, абонентську плату рахують виходячи з обсягів використаного газу за період з жовтня по жовтень минулого року. Якщо в 2020-му враховували блакитне паливо, яке спалили з жовтня 2018-го по жовтень 2019-го, то зараз платити потрібно буде по цифрам з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го.

Загальна кількість кубометрів за цей період ділять на 12. Отриману цифру множать на тариф (у кожного облгазу він свій). Абонплату потрібно платити щомісяця, незважаючи на те, чи користуєтеся ви газом.

Наприклад, якщо з жовтня 2018-го по жовтень 2019-го ви використовували 400 кубів, а з жовтня 2019-го по жовтень 2020-го – 450 кубів, в минулому році ви платили абонплату за 33,3 кубометра, а в 2021-му заплатите за 37,5 кубометрів.

Завдяки введенню абонплати українці мають право змінювати постачальника газу. Зокрема, облгазу потрібно платити за комунікацію, транспортування й розподіл блакитного палива. А ось у кого купувати сам газ – можна вибрати серед десятків пропозицій. Наприклад, у середньому клієнти "Нафтогазу" платять приблизно на 2 грн більше, ніж клієнти пов'язаних з облгазами газзбутів.

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