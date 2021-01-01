Украинцам повысили абонплату на газ: сколько теперь будем платить
Украинцам с 1 января 2021-го пересчитали абонплату на газ. Количество кубометров, за которые нужно будет платить, пересчитали (исходя из объемов потребления с октября 2019-го по октябрь 2020-го), а сам тариф увеличили.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.Допустим, если клиент "Тернопольгаза" за указанный период потратил тысячу кубометров, то ежемесячно ему нужно платить абонплату за 83,3 кубометра. В 2020-м это 85,8 грн, а с 1 января – 194,9 грн.
Как повысили:
"Донецкоблгаз" – с 0,84 до 1,11;
"Киевгаз" – с 0,28 до 0,32;
"Киевоблгаз" – с 0,81 до 1,55;
"Кировоградгаз" – с 0,87 до 1,75;
"Кременчуггаз" – с 0,29 до 0,43;
"Луганскгаз" – с 0,92 до 1,13;
"Одессагаз" – с 0,79 до 0,89;
"Полтавагаз" – с 1,09 до 2,07;
"Тернопольгаз" – с 1,03 до 2,34;
"Херсонгаз" – с 0,94 до 1,80;
"Черкассыгаз" – с 0,48 до 0,59.
Благодаря введению абонплаты украинцы имеют право менять поставщика газа. Так, облгазу нужно платить за коммуникацию, транспортировку и распределение голубого топливо. А вот у кого покупать сам газ – можно выбрать среди десятков предложений. К примеру, в среднем клиенты "Нафтогаза" платят примерно на 2 грн больше, чем клиенты связанных с облгазами газсбыта.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в Украине голубое топливо по оценкам экспертов будет дорожать до февраля 2021-го.
В декабре многие поставщики не изменили свои тарифы по сравнению с ноябрем, а некоторым удалось даже снизить цены.