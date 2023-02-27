Украинцам 27 февраля будут отключать электроэнергию, хотя лимиты сняли: вероятность крупной аварии высока 

В Украине 27 февраля нацкомпания "Укрэнерго" не ввела ограничения на потребление электроэнергии. Несмотря на это в ряде областей, в том числе и Киевской, будут проводиться ремонтные роботы на сетях, из-за чего возможны отключения отдельных улиц. Кроме того, при увеличении объемов потребления на некоторых участках придется использовать графики.

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Как отметили в ДТЭК, плановых отключений не будет и в Одесской области. В течение нескольких недель Одесская область была единственной, которая оставалась с графиками отключением тока. Однако в "некоторых энергоузлах возможны отключения", если будет расти потребление, отметили в компании.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Громадського радіо объяснил: сиутация в энергосистеме все еще сложная. Система работает благодаря нестандартным инженерным решением, однако нет гарантий, что они позволят долго и стабильно работать.

По словам энергетика, крупные технические аварии могут произойти на любой из 40 подстанций. "Более 40 подстанций находятся в таком состоянии, когда они работают на честном слове, на чудесах инженерных решений", – говорит эксперт. Украинцам стоит быть готовым к очередным длительным отключениям электроэнергии, если такие аварии произойдут.

В целом же ситуация в энергосистеме значительно улучшилась. Нет дефицита генерации электроэнергии, что позволяет не применять плановые отключения. Благодаря усердной работе энергетиков, относительно теплой зиме, работе ПВО, в Украине удалось стабилизировать ситуацию с энергоснабжением.

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что без успешных ракетных атак РФ на украинскую энергосистему, к графикам плановых отключений тока возвращаться не придется.

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