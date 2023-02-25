В Украине может больше не быть отключения электроэнергии: Галущенко назвал условие

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что без новых ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры больше не придется вводить ограничения электроэнергии. Отключения могут производиться для проведения ремонтов.

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Об этом он заявил в эфире телемарафона. "Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы, и планируем и дальше так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок", – сказал он.

Министр отметил, что сейчас все усилия направлены на максимальное восстановление поврежденных объектов к следующему отопительному сезону, а также обеспечение децентрализации производства электроэнергии за счет строительства новых генерирующих мощностей.

Отвечая на вопрос о возможности роста тарифов на электроэнергию, Галущенко подчеркнул, что об этом рано говорить – если тарифы и будут пересматриваться, то только после завершения отопительного сезона, и повышение может быть только диверсифицированным, то есть в зависимости от потребления каждого домохозяйства.

К слову, ранее благодаря относительно теплой зиме, увеличению генерации за счет солнечной энергии, а также сокращению потребления удалось приблизиться к балансу в энергосистеме. "Укрэнерго" в течение нескольких дней февраля не вводило ограничения на потребление электроэнергии в большинстве регионов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина получила новые грузы с энергетическим оборудованием из Германии весом более 59 тонн. Всего с июля 2022-го Германия прислала 43 груза для нужд энергетиков общим весом в 334 тонны.

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