Шмыгаль озвучил восемь шагов правительства по уменьшению цен на газ для украинцев

Повышение цен на газ в Украине произошло из-за того, что страна только перешла к открытым рынкам, но правительство намерено урегулировать этот вопрос с помощью восьми шагов.

Об этом в эфире "Свободы слова на на ICTV" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Как подчеркнул он, тарифов на газ теперь нет, есть цена, которая формируется на рынках (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правительству нужно сделать ряд мер, чтобы наладить работу сферы. Так, пока что цена на газ меняется каждый месяц, что неудобно для людей, сказал глава Кабмина.

Восемь шагов правительства для урегулирования вопроса:

Максимальная граничная цена на газ с 1 февраля до конца отопительного сезона – не выше 6,99 грн/м.куб. Тарифы на тепло и горячую воду меняться не будут до конца отопительного сезона. Ограничение тарифа за распределение газа – до 1,79 грн. Но правительство вместе с народными депутатами инициировали законопроект о возможности передачи газораспределительных сетей органам местного самоуправления. Штрафы/пеня за неоплаченные газ и тепло за январь не будут применяться. Ожидаются результаты расследования Антимонопольного комитета. Кабмин примет решение по компенсации домовладениям, в которых установлено электрическое отопление. Основным продуктом газораспределяющих компаний станет годовой продукт по умолчанию. То есть, цена на газ будет устанавливаться раз в год.

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