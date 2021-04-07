Тарифы на газ пересчитают, а всех украинцев переведут на новые правила: проект решения

В Украине 7 апреля примут решение о введении новых правил на газ и введения годовых тарифов. Это приведет к тому, что уже через несколько недель все поставщики будут обязаны опубликовать свои предложения на целый год.

Об этом говорится в повестке Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 7 апреля она рассмотрит соответствующее решение. "Принятие проекта постановления позволит бытовым потребителям получать газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 31 апреля следующего года", – говорится в документе

Что будет с ценой?

Как рассказывает координатор жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, такое решение может навредить украинцам. Обычно дешевый газ появляется на рынке уже ближе к лету. Если дать возможность поставщикам опубликовать годовое предложение не в апреле, а после "низкого" сезона, то цена может быть значительно ниже.

"Опора" вместе с Ассоциацией энергоэффективных городов опубликовали заявление, в котором призвали пересмотреть проект постановления. "Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке", – уверены эксперты.

Главное о новых правилах:

25 апреля все поставщики газа покажут украинцам новые тарифы на газ;

тарифы будут действовать в течение года;

украинцы смогут выбрать лучший тариф и заключить с поставщиком контракт на год;

контракт можно в любой момент отменить: перейти на месячные или другие тарифы;

платить нужно будет равными частями за весь объем газа, который вы планируете использовать за год, или же за тот объем голубого топлива, который используете.

"Все поставщики природного газа, которые будут иметь намерение осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям, будут обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на природный газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах", – говорится в документе.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.