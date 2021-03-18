Тарифы на газ в Украине могут подскочить из-за нового решения: вскрыты детали

В Украине, согласно разработанному решению Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поставщики газа должны будут разработать годовые тарифы на газ до 25 апреля. Это приведет к тому, что для расчета будут использовать сезон высоких цен на голубое топливо, в результате украинцам придется значительно переплачивать.

Об этом говорится в совместном заявлении гражданской сети "Опора" и Ассоциации энергоэффективных городов, которое опубликовали на официальной странице в Facebook. "Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке", – уверены эксперты.

Так, поставщики еще до того, как закупят дешевый газ в весенне-летний период, должны будут озвучить свое предложение. А учитывая, что зимой и осенью газ стоит дороже, в результате, и сами предложения будут с завышенными ценами.

"Вследствие предлагаемых изменений поставщики будут вынуждены назвать цену газа еще до весенне-летних закупок на оптовом рынке, при этом позже изменить ее будет невозможно, и эти дополнительные риски будут заложены в конечную цену. Совершенно очевидно, что принятие данных предложений приведет к базовым годовым ценам большинства поставщиков, которые будут значительно превышать 6,99 грн за кубометр", – уверены эксперты.

В "Опоре" предлагают перенести обязательное введение годовых тарифов на тот период, когда поставщики уже закупят дешевый газ и смогут предлагать действительно выгодные цены.

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