Тарифы на газ в Украине могут подскочить из-за нового решения: вскрыты детали
В Украине, согласно разработанному решению Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), поставщики газа должны будут разработать годовые тарифы на газ до 25 апреля. Это приведет к тому, что для расчета будут использовать сезон высоких цен на голубое топливо, в результате украинцам придется значительно переплачивать.
Об этом говорится в совместном заявлении гражданской сети "Опора" и Ассоциации энергоэффективных городов, которое опубликовали на официальной странице в Facebook. "Несмотря на очевидное удобство для потребителя, которое состоит в прогнозируемости затрат на услугу, данное решение может привести к повышению конечной цены и искажения конкуренции на рынке", – уверены эксперты.
Так, поставщики еще до того, как закупят дешевый газ в весенне-летний период, должны будут озвучить свое предложение. А учитывая, что зимой и осенью газ стоит дороже, в результате, и сами предложения будут с завышенными ценами.
"Вследствие предлагаемых изменений поставщики будут вынуждены назвать цену газа еще до весенне-летних закупок на оптовом рынке, при этом позже изменить ее будет невозможно, и эти дополнительные риски будут заложены в конечную цену. Совершенно очевидно, что принятие данных предложений приведет к базовым годовым ценам большинства поставщиков, которые будут значительно превышать 6,99 грн за кубометр", – уверены эксперты.
В "Опоре" предлагают перенести обязательное введение годовых тарифов на тот период, когда поставщики уже закупят дешевый газ и смогут предлагать действительно выгодные цены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.