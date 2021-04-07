Тарифи на газ перерахують, а всіх українців переведуть на нові правила: проєкт рішення

В Україні 7 квітня ухвалять рішення про введення нових правил на газ і введення річних тарифів. Це призведе до того, що вже через кілька тижнів усі постачальники будуть зобов'язані опублікувати свої пропозиції на цілий рік.

Про це йдеться в порядку Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг ( НКРЕКП). 7 квітня вона розгляне відповідне рішення. "Ухвалення проєкту постанови дозволить побутовим споживачам отримувати газ протягом року за фіксованою ціною, яка діятиме в період із 1 травня поточного року до 31 квітня наступного року", – йдеться у постанові.

Що буде з ціною?

Як розповідає координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, таке рішення може нашкодити українцям. Зазвичай дешевий газ з'являється на ринку вже ближче до літа. Якщо дати можливість постачальникам опублікувати річну пропозицію не у квітні, а після "низького" сезону, то ціна може бути значно нижчою.

"Опора" разом з Асоціацією енергоефективних міст опублікували заяву, в якій закликали переглянути проєкт постанови. "Незважаючи на очевидну зручність для споживача, яка складається в прогнозованості витрат на послугу, це рішення може призвести до підвищення кінцевої ціни та спотворення конкуренції на ринку", – впевнені експерти.

Головне про нові правила:

25 квітня всі постачальники газу покажуть українцям нові тарифи на газ;

тарифи діятимуть протягом року;

українці зможуть вибрати найкращий тариф і укласти з постачальником контракт на рік;

контракт можна в будь-який момент скасувати: перейти на місячні або інші тарифи;

платити потрібно буде рівними частинами за весь обсяг газу, який ви плануєте використовувати за рік, або ж за той обсяг блакитного палива, який використовуєте.

"Усі постачальники природного газу, які матимуть намір здійснювати поставки природного газу побутовим споживачам, будуть зобов'язані в термін до 25 квітня повідомити побутовим споживачам ціну на природний газ, яка діятиме протягом року, і опублікувати її на своїх сайтах", – ідеться в документі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.