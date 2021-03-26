Украинцам показали тарифы на газ на апрель: для кого взлетит цена

В Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

Об этом сообщает издание ГазПравда. Так, Нафтогаз оставил цену на уровне 6,86 грн за кубометр. Столько же за кубометр просит и компания "Галнафтогаз".

Поставщики "Эру Людям" и "Эру Трейдинг" обнародовали ценник в 6,75 грн за кубометр. По 6,88 грн за кубометр будет продавать "ЭВОДА ТРЕЙД" КП "Луцкводоканал".

Немало поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену 6,99 грн за куб. Однако несколько компаний обнародовали и значительно выше цены. В частности, поставщик "Маргаз" дал цену 8,25, а "Азовгаз" – 8,85 грн за кубометр.

Напомним, в Украине уже 25 апреля, согласно проекту постановления Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), все поставщики должны опубликовать годовые тарифы на газ. Однако тарифы могут быть менее выгодные чем в ситуации, если бы годовые цены ввели после конца сезона.

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