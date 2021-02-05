Разумков – о повышении тарифов: нужно полностью компенсировать то, что люди теряют

Из-за повышения тарифов на коммунальные услуги в Украине необходимо ввести компенсации для наиболее незащищенных категорий населения.

Об этом в интервью изданию "Бабель" завил спикер Верховной Рады Украины, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков. Повышение цен на газ и электричество, как сказал он, влияет на рейтинг не только власти, но и оппозиции.

"Ответственность за это, в понимании людей, лежит на всех народных депутатах. Даже если мы во власти, а кто в оппозиции, в восприятии людей – это все народные депутаты", – сказал политик.

На вопрос о том, как можно решить проблему тарифов, он ответил о необходимости комплексных мер.

"Именно поэтому сначала появилась идея с компенсациями в размере 800-1200 гривен. Мы общались с премьер-министром, председателями депутатских фракций и групп, вы слышали позицию президента. Мы пришли к выводу, что нужно полностью компенсировать то, что люди теряют", – подчеркнул Разумков.

Он указал на то, что на фоне пандемии коронавируса, локдаунов, падения экономики и многих других аспектов на сегодня украинцы не готовы к резкому повышению тарифов.

"Государство обязано вступиться за наиболее незащищенные категории населения", – подытожил спикер украинского парламента.

Напомним, жители страны на конец декабря 2020 года задолжали за коммуналку 73,6 млрд грн. В среднем каждая семья должна около 4,9 тыс. грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Украинцам в феврале придут январские платежки за коммуналку. Семьи с электрическим отоплением должны будут отдать на несколько тысяч гривен больше.

Тариф на электроэнергию могут снова повысить уже 1 апреля 2021 года. Изменение цены коснется тех, кто потребляет свыше 300 кВт.час, и вырасти, предварительно, до 3,42 грн за каждый кВт*час.