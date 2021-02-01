Украинцам раздадут по тысяче вместо дешевого электроотопления: решение Кабмина

Владимир Пазий
Владимир Пазий
Коммуналка
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Для реализации проекта из бюджета выделят 1,4 млрд грн

В Украине 1 февраля Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов на отопление электроэнергией. Часть семей сможет дополнительно получить около 1 тыс. грн.

Как пишет на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, новая выплата позволит компенсировать отмену льготного тарифа на электроотопление. Ранее на эти цели из бюджета выделили 1,4 млрд грн.

Шмыгаль об утверждении законопроекта

Согласно закону, компенсацию получат:

  • люди, проживающие в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками;

  • люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности);

  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления и 3000 квт-час при наличии электрического котла. После этого все бытовые потребители уплачивают единый тариф – 1,68 грн/кВт час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

Кроме того, в проекте нового пересмотра цен, который правительство, вероятно, примет после окончания отопительного сезона, рассматривается вариант с отменой контролируемого тарифа (если себестоимость электроэнергии будет составлять до 2,1 грн за кВт-ч), или повышением цены примерно до 2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудничество с Белорусской АЭС и закупка тока из России негативно повлияет на отношения Украины с западными партнерами и пошатнет позиции нашей страны в Европе.

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