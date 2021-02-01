Украинцам раздадут по тысяче вместо дешевого электроотопления: решение Кабмина

В Украине 1 февраля Кабинет Министров утвердил порядок компенсации расходов на отопление электроэнергией. Часть семей сможет дополнительно получить около 1 тыс. грн.

Как пишет на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, новая выплата позволит компенсировать отмену льготного тарифа на электроотопление. Ранее на эти цели из бюджета выделили 1,4 млрд грн.

Согласно закону, компенсацию получат:

люди, проживающие в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных электроотопительными установками;

люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности);

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров отменил дополнительный льготный тариф на электроэнергию для населения в размере 0,9 грн/кВт-час за первые 100 кВт-час месячного потребления и 3000 квт-час при наличии электрического котла. После этого все бытовые потребители уплачивают единый тариф – 1,68 грн/кВт час, что примерно в 2,5-3 раза ниже рыночных цен на электроэнергию.

Кроме того, в проекте нового пересмотра цен, который правительство, вероятно, примет после окончания отопительного сезона, рассматривается вариант с отменой контролируемого тарифа (если себестоимость электроэнергии будет составлять до 2,1 грн за кВт-ч), или повышением цены примерно до 2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудничество с Белорусской АЭС и закупка тока из России негативно повлияет на отношения Украины с западными партнерами и пошатнет позиции нашей страны в Европе.