Шмыгаль пообещал компенсации пользователям электроотопления

Украинцы, которые установили в своих квартирах электроотопление, получат от государства монетизированную компенсацию из-за роста цены на электроэнергию с 1 января.

Решение по этому Кабмин должен принять в ближайшее время. Об этом на заседании правительства 20 января заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Министерство социальной политики и Министерство энергетики уже разработали соответствующее решение. Мы сейчас завершаем его обсуждение и примем в ближайшее время", – отметил он.

По словам главы Кабмина, речь идет о денежных компенсациях украинцам.

Напомним, что 5 января Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и комуслуг, отменила льготный тариф для украинцев, которые пользуются электрическим отоплением. В результате, первые 100 кВт*ч тока подорожали в 1,86 раза.

В проекте нового пересмотра цен, который правительство, вероятно, примет после окончания отопительного сезона, рассматривается такой вариант:

с 1 января ввести единый тариф – 1,68 грн за кВт*ч (решение уже принято);

с 1 апреля (ориентировочно) или полностью отменить контролируемый тариф (если себестоимость электроэнергии будет до 2,1 грн за кВт*ч), или повысить цену примерно до 2 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров утвердил повышение зарплат работникам бюджетных учреждений. Они будут расти в два этапа: с 1 января – на 20%, а с 1 декабря – еще на 8%.