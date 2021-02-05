Часть украинцев в феврале заплатит за коммуналку на 2 тыс. грн больше: придут новые счета за "ток"

Украинцам в феврале придут январские платежки за коммуналку. Семьи с электрическим отоплением должны будут отдать на несколько тысяч гривен больше.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Львиная доля семей подорожание электроэнергии на себе существенно не почувствует. Если вы живете в многоквартирном доме и тратите больше 100 кВт*час "тока", то суммы в платежках вырастут на 78 грн. Главные расходы: отопление и горячая вода, а в домах, где есть газовые котлы, – голубое топливо.

Больнее всего первый этап подорожания ударил по владельцам электрических котлов. Они действительно получат за январь платежку, которая будет на несколько тысяч больше прошлогодней.

К примеру:

если в месяц на отопление тратить 1000 кВт*час, то по старому тарифу нужно было заплатить 900 грн, а по новым – уже 1680 грн.

семья, которая использовала электроэнергию на отапливание большого дома и тратила 3000 кВт*час, раньше платила 2700 грн, а сейчас заплатит уже 5040. То есть суммы в платежках вырастут на 2340 грн.

После второго этапа подорожания (решение еще не принято) при потреблении 1000 кВт*час придется заплатить уже 2898 грн, а при потреблении 3000 кВт*час – 9,7 тысяч. В таком случае дешевле будет перейти на газовое отопление. Стоит отметить, что в Украине дома "током" обогревают примерно 400 тыс. семей.

Как сообщал OBOZREVATEL: