В Украине каждая семья должна за коммуналку почти 5 тыс. грн: опубликованы цифры

Украинцы на конец декабря 2020 года задолжали за коммуналку 73,6 млрд грн. В среднем каждая семья должна около 4,9 тыс. грн. При этом с нового года, с учетом январского подорожания газа и электроэнергии, задолженность может существенно вырасти.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Так, в декабре украинцы заплатили всего 72,6% от той суммы, которую должны были внести. На конец 2020-го задолженность населения составила:

за газ – 31,5 млрд грн;

за отопление и горячу воду – 24,1 млрд грн;

за электроэнергию – 6,1 млрд;

холодную воду – 5,7 млрд;

управление домом и придомовой территории – 5,1 млрд;

вывоз мусора – 1,1 млрд грн.

"С населением заключено 4,2 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 31,1 млн.грн. Сумма внесенных платежей, с учетом долгосрочных договоров, составила 24,3 млн грн", – отмечает ведомство.

Украинцы в феврале 2021-го получат рекордные платежки за коммунальные услуги. Из-за относительно холодного января увеличатся расходы на тепло, при этом за газ придется платить еще по старым ценам. которые примерно на 30% выше. Снижать тарифы на голубое топливо или пересматривать цены на тепло запретил МВФ.

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