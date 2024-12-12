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Скорая забрала Антонину Хижняк со съемочной площадки: ее коллеги рассказали, что произошло

Катерина Галущенко
Люди
2 минуты
3,8 т.
Скорая забрала Антонину Хижняк со съемочной площадки: ее коллеги рассказали, что произошло

Украинская актриса, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Антонина Хижняк вспомнила, как ее во время съемок фильма "Сбори ОСББ" забрала скорая помощь. У знаменитости было подозрение на аппендицит, но все обошлось без вмешательства хирургов.

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В программе "20:23", куда пригласили актерский состав "Сборів ОСББ", ведущий, которым этого выпуска стал журналист Алексей Суханов, поинтересовался деталями инцидента. Звезда рассказала, она пролежала в больнице всего один день, а уже на следующий вернулась на съемочную площадку.

"Было подозрение на аппендицит, но, слава Богу, все хорошо. Обошлось только капельницам до шести утра. Потом хирург еще сделал осмотр и спросил меня: "Если что мы можем написать что-то, чтобы вы не уехали?" Я говорю: "Нет! Колите все, что хотите в меня, но я должна выйти на смену", потому что я бы не хотела, чтобы я вылетела из проекта", – поделилась актриса.

К рассказу также подключились другие инфюэнсеры-гости, которые были в то время на съемках. Александр Рудинский добавил: "Тоня – героиня. Она держалась до конца, не признавалась, хотя и было очень плохо, и на следующий день вернулась на площадку".

Скорая забрала Антонину Хижняк со съемочной площадки: ее коллеги рассказали, что произошло

Блогер и ведущий Евгений Янович пошутил: "Я, на самом деле, думаю, дело в деньгах. Тоня просто любит деньги".

Однако Хижняк немного отрицала это утверждение: "Моя профессия для меня – это не просто работа, это огромная часть моей жизни, моей личности, и я не мыслю себя без этого. Осознание этого дает мне огромный ресурс для того, чтобы себя держать в форме и выходить работать к своим коллегам, с которыми я с некоторыми впервые познакомилась. И очень этому рада, потому что это такая своя стайка, знаете ли, это очень большая радость находить своих людей, свою стайку".

Скорая забрала Антонину Хижняк со съемочной площадки: ее коллеги рассказали, что произошло

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