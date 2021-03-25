'Нафтогаз' назвал цену на газ для украинцев в апреле

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле будет продавать газ для населения на уровне 6,86 гривен/куб. м.

Таким образом, тариф для украинцев останется на прежнем уровне. Об этом заявил председатель правления национальной акционерной компании "Нафтогаз" Андрей Коболев, передают "Українські Новини".

"Мы своим клиентам, которые были с нами в этом сезоне, собираемся предложить на апрель ту же цену, что была у них в марте. Таким образом мы закончим отопительный сезон стабильной ценой", – отметил он.

В то же время Коболев добавил, что для клиентов, которые пользуются услугами НАК как поставщиком "последней надежды", цена на газ в апреле составит 6,99 гривен/куб. м.

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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