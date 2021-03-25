'Нафтогаз' назвав ціну на газ для українців у квітні

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" в квітні буде продавати газ для населення на рівні 6,86 гривень/куб. м.

Так, тариф для українців залишиться на колишньому рівні. Про це заявив голова правління національної акціонерної компанії "Нафтогаз" Андрій Коболєв, передають "Українські Новини".

"Ми своїм клієнтам, які були з нами в цьому сезоні, збираємося запропонувати на квітень ту саму ціну, що була у них в березні. Так ми закінчимо опалювальний сезон стабільною ціною", – зазначив він.

Водночас Коболєв додав, що для клієнтів, які користуються послугами НАК як постачальником "останньої надії", ціна на газ у квітні становитиме 6,99 гривень/куб. м.

Нагадаємо, українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%. Після цього країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.

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