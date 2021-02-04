Витренко в третий раз попытаются назначить министром энергетики

Назначение Юрий Витренко на должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики могут в третий раз вынести голосование в Верховной Раде.

Об этом сообщил замглавы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". Он отметил, что голосование может произойти уже на следующей недели.

"В начале пленарной недели обязательно есть фракция… причина собирать фракцию – это кадровые вопросы. Потому что мы поняли на примере первого назначения Юрия Витренко, их уже два было, там еще и следующее будет", – сказал Корниенко.

Кроме того, он отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции "Слуга народа" поддержать назначение не получается. Это значит, что нужна будет поддержка других политсил.

Витренко уже дважды пытались назначить на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. 28 января ВР не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза".

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