В Украине расширили список запрещенных товаров из РФ: чем заменят

В Украине расширили перечень товаров, которые запрещено импортировать из России. В список попали, к примеру, пищевые продукты и бытовая химия. Однако не стоит беспокоиться, что какие-то товары в магазинах вовсе исчезнут. Большинство товаров могут "заехать" в Украину из ЕС.

В перечень запрещенных попали 24 группы товаров, среди которых: пшеница, подсолнечное масло, моющие средства и средства для чистки, туалетная бумага и бумажные салфетки, а также буровые установки и детали. Об этом говорится в материале OBOZREVATEL.

Благодаря зоне свободной торговли с ЕС, например, порошки известных брендов могут привезти в Украину из той же Польши. Поэтому перебоя с поставками можно не ожидать.

"Если взять моющие средства, то среди всех, которые мы завозим из России, собственно российских – менее 1%. Все остальное – товары международных брендов. Международные корпорации просто перенаправят товары с Польши. А западная Украина, к слову, уже давно их там покупает. Потому причин для паники и для того, чтобы бежать в магазин и покупать моющие или муку, сегодня нет", – заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран.

Постановление начнет действовать уже через неделю. "Мы сейчас приняли требования ЕС к качеству и безопасности продуктов и бытовой химии. В России свои, евразийские нормы. Они немного отличаются. В любом случае, у меня есть надежда, что украинский потребитель от запрета даже выиграет. Он получит более качественный товар", – добавил Непран.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров добавил в список товаров из России, которые запрещенных к ввозу в Украину, ряд позиций. В частности, под запрет попали пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.

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