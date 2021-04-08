В Україні розширили список заборонених товарів із РФ: чим замінять

В Україні розширили перелік товарів, які заборонено імпортувати з Росії. У список потрапили, наприклад, харчові продукти і побутова хімія. Однак не варто турбуватися, що якісь товари в магазинах зовсім зникнуть. Більшість товарів можуть "заїхати" до України з ЄС.

До переліку заборонених потрапили 24 групи товарів, серед яких: пшениця, соняшникова олія, мийні засоби та засоби для чищення, туалетний папір і паперові серветки, а також бурові установки і деталі. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Завдяки зоні вільної торгівлі з ЄС, наприклад, порошки відомих брендів можуть привезти в Україну з тієї ж Польщі. Тому перебою з поставками можна не очікувати.

"Якщо взяти мийні засоби, то серед усіх, які ми завозимо з Росії, власне російських – менше ніж 1%. Усе інше – товари міжнародних брендів. Міжнародні корпорації просто переспрямовують товари з Польщі. А Західна Україна, до речі, вже давно їх там купує. Тому причин для паніки і для того, щоб бігти в магазин і купувати мийні засоби або борошно, сьогодні немає", – заявив перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран.

Постанова почне діяти вже через тиждень. "Ми наразі ухвалили вимоги ЄС до якості й безпеки продуктів і побутової хімії. У Росії свої, євразійські норми. Вони трохи відрізняються. В будь-якому разі, у мене є надія, що український споживач від заборони навіть виграє. Він отримає більш якісний товар", – додав Непран.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів додав до списку товарів із Росії, які заборонені до ввезення в Україну, низку позицій. Зокрема, під заборону потрапили пшениця, соняшникова олія, мийні засоби, папір.

Як повідомляв OBOZREVATEL: