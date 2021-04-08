Кабмин запретил ряд товаров из России: что пропадет с полок магазинов и скажется ли на ценах

Кабинет министров Украины расширил перечень товаров, которые запрещено импортировать из России. В список попали, к примеру, пищевые продукты и бытовая химия. Постановление начнет действовать уже через неделю.

Поредеет ли выбор на полках в супермаркетах, и заметят ли какие-то изменения украинские потребители – узнавал OBOZREVATEL.

Согласно постановлению правительства №269, в перечень запрещенных попали 24 группы товаров. Среди них:

пшеница;

подсолнечное масло;

моющие средства и средства для чистки;

разные виды бумаги и картона;

туалетная бумага и бумажные салфетки;

буровые установки и детали.

"Это постановление носит более политический, чем экономический характер, – говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. – Эти группы товаров, которые перечислены, на рядового потребителя и на экономику страны существенного влияния иметь не будут. По пшенице и маслу мы сами являемся крупными экспортерами. И даже конкурируем с россиянами, ведь у нас одни и те же рынки".

Перечень запрещенных для ввоза в Украину товаров из России существует с 2015 года. И с тех пор его периодически пересматривают и расширяют.

Подобный перечень был своеобразным ответом на торговую войну, которую Россия начала еще в 2009 году. Сначала был запрещен ввоз из Украины говядины, затем сыра, молока и других видов сельхозтоваров. С начала вооруженной агрессии России Украина начала адекватно отвечать на эти ограничения.

"Россия сейчас во многом заблокировала для нас свой рынок, – говорит бывший исполняющий обязанности министра развития экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. – А мы блокируем для них свой и переключаем экспортные потоки на Европу, что для нас очень хорошо. Этот рынок в десятки раз больше российского. К тому же, он интереснее с точки зрения развития нашего бизнеса. Он более современный, потому нашим компаниям нужно осваивать новые технологии и новые методы управления".

Товарооборот между Россией и Украиной сокращается из года в год. В 2020-м году Украина импортировала из России товаров на 4,5 млрд долл. из 54 млрд всего импорта. По сравнению с 2019-м показатели импорта упали на 35%.

Согласно данным Госстата, в 2020-м году Украина импортировала из России:

зерновых на 8,5 млн долл. – 0,2% в общей структуре импорта из страны;

масел на 1,6 млн долл. – меньше 0,1% в общей структуре;

бытовой химии на 58,6 млн долл. – 1,3% в общей структуре;

бумаги и картона на 95,9 млн долл. – 2,1% в общей структуре.

Как видим, доли этих товаров крайне малы и на торговые отношения между странами практически не влияют.

"Нередко в плане таких запретов есть запросы от украинского бизнеса, – говорит Кухта. – Если бизнес может сформировать такой запрос, часто правительство идет навстречу. Возможно, и это расширение списка вызвано такими же причинами".

Не вся продукция, которая попала под запрет, идет напрямую в магазины. Часть используют как сырье для дальнейшей переработки, или же потребителем является крупный бизнес. Фактически на полки попадает напрямую бытовая химия и часть бумаги. Но о том, что какие-то виды товаров в магазинах теперь вообще исчезнут – беспокоиться не стоит, уверяют эксперты.

Дело в том, что продукции российских торговых марок у нас крайне мало. В основном так называемая российская бытовая химия или туалетная бумага – это товары транснациональных корпораций, которые имеют производственные мощности в России. Там производят продукцию для самой РФ, которая имеет высокие торговые барьеры и для остального восточноевропейского рынка. Но для корпораций совершенно не принципиально везти продукцию в Украину именно оттуда. Благодаря нашей зоне свободной торговли с ЕС, например, порошки известных брендов могут приехать к нам из той же Польши. Потому перебоя с поставками можно не ожидать, говорит Непран:

"Если взять моющие средства, то среди всех, которые мы завозим из России, собственно российских – менее 1%. Все остальное – товары международных брендов. Международные корпорации просто перенаправят товары с Польши. А западная Украина, к слову, уже давно их там покупает. Потому причин для паники и для того, чтобы бежать в магазин и покупать моющие или муку, сегодня нет".

За цены также переживать не стоит, ведь некоторые товары на европейском рынке даже дешевле, чем на российском. Потому разницу конечный покупатель вряд ли заметит.

В то же время украинский потребитель может даже выиграть от изменения поставщика. Ведь бытует мнение, что продукция, которую делают мировые бренды для рынков центральной и западной Европы и для восточной – разнятся по качеству далеко не в пользу востока.

"Мы сейчас приняли требования ЕС к качеству и безопасности продуктов и бытовой химии, – говорит Непран. – В России свои, евразийские, нормы. Они немного отличаются. В любом случае, у меня есть надежда, что украинский потребитель от запрета даже выиграет. Он получит более качественный товар".

Потому волноваться из-за решения правительства потребителям не стоит. Любимые товары они все равно смогут найти на полках. А если вдруг вы пользовались бытовой химией российских марок – получите широкий выбор европейских аналогов, в той же ценовой категории, но часто – гораздо более высокого качества.