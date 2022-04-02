В Украине несмотря на войну удалось наполнить бюджет в марте: почти достигли плана

В Украине в марте 2022-го по сравнению с мартом прошлого года поступления в бюджет увеличились на 9,1% и достигли 103,4 млрд грн. При этом план все-таки выполнить не удалось (его составляли еще до войны, выполнение на уровне 92,3%).

Об этом на своей странице в Telegram написал глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. "Хочу поблагодарить наш бизнес за выполнение своих налоговых обязательств в марте 2022го, несмотря на войну, а также команду ГНС за индивидуальную работу с налогоплательщиками в режиме 24/7", – написал нардеп.

Какие показатели:

в марте доходы общего фонда госбюджета составили 103,4 млрд грн (92,3% от довоенного плана на месяц);

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поступления в сводный бюджет выросли на 43,5% или на 36,4 млрд грн. Прирост по сравнению с прошлым годом связан, прежде всего, с ускорением уплаты дивидендов госкомпаниями;

ситуация с отчислениями в ПФУ и фонды социального страхования также остается контролируемой. Поступления от ЕСВ в марте составили 27,8 млрд грн, что на 0,8 млрд грн больше марта 2021 г.

По итогам первого квартала, общий фонд госбюджета продолжал перевыполняться как в сравнении с планом, так и фактом за аналогичный период прошлого года. Так, поступления в первом квартале 2022-го по общему фонду госбюджета составили 286 млрд грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине президент, народные депутаты и правительство "переформатировали" экономическую модель. Чтобы дать возможность бизнесу выжить в военных условиях, часть налогов отменили, ставки урезали, а правила либерализовали.

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