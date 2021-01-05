В Крыму за месяц истощили запас воды в Инкерманском карьере

Александр Литвин Mакроэкономика 12:08, 5.01.2021 Обновлено: 12:20, 5.01.2021

В Инкермане (аннексированный Крым) вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере. Всего за месяц его полностью истощили.

Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии. Трубы уже демонтировали, часть из них вывезли. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря "власти" Севастополя сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.

Вода закончилась
krymr.com/

"Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды", – говорится в публикации.

Воду начали забирать в конце ноября, за это время использовали практически весь ресурс.

Ранее в Крыму "власти" собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, опреснения морской воды и искусственных осадков. Пока что ни одна из идей успехом не увенчалась.

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