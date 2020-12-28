В Крыму предложили, как решить проблему с нехваткой воды

В оккупированном Россией Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.

Об этом в интервью радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский. По его словам, это должно помочь накапливать воду.

Копачевский отметил, что в среднем в год на полуострове потребляют около 500 миллионов кубометров воды, а в маловодные годы с осадками и другими естественными источниками получается – около 350 млн кубометров.

В многоводные годы Крым получает до 800 млн кубометров воды, но сохранить про запас получается только половину.

"Например, Межгорное водохранилище за счет повышения дамбы и устройства гидроизоляции может накапливать не 50, а 100 миллионов кубометров. Потом был проект Заповедное водохранилище, которое находилось бы над Партизанским на реке Альма. Его объем по проекту рассматривался до 78 миллионов кубометров, но этот проект не был реализован. Соответственно, если заняться его строительством, то мы мало того, что снимем паводок с Партизанского водохранилища, еще и накопим воду", – считает Копачевский.

Напомним, что в Крыму сложилась катастрофическая ситуация с водой. По мнению многих экспертов, к этому привело то, что оккупанты используют ее для военных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, существенно уменьшилось самое глубокое водохранилище полуострова – Изобильненское, которое расположено в селе Корбек (Изобильное, Большая Алушта).

Также почти полностью пересохло Партизанское водохранилище, расположенное в 10 километрах от Симферополя, а еще в одном – Бахчисарайском – осталось всего 2% воды.