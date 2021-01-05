У Криму за місяць виснажили запас води в Інкерманському кар'єрі
В Інкермані (анексований Крим) вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар'єрі. Всього за місяць його повністю виснажили.
Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії. Труби вже демонтували, частину з них вивезли. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну. На початку грудня "влада" Севастополя повідомила, що за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.
"Шматок змонтованих водовідних споруд на врізці у основний водовід залишили недоторканим. Місцеві жителі на свята приходили подивитися на те, що стало з Інкерманським озером після відбору води", – йдеться в публікації.
Воду почали забирати в кінці листопада, за цей час використовували практично весь ресурс.
Раніше в Криму "влада" зібралася розв'язувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіхом не увінчалася.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Тим часом на окупованому Росією півострові сильно обміліла річка Кокозка в селі Аромат Бахчисарайського району.
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Росія до березня 2021 року має намір завершити будівництво всієї необхідної інфраструктури для водопостачання Криму, щоб подавати не менш ніж 50 тис. кубів щодоби.
У кінці грудня в Криму запропонували побудувати додаткові водосховища на 500 млн кубометрів, тому що наявних не вистачає.