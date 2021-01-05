У Криму за місяць виснажили запас води в Інкерманському кар'єрі

Олександр Литвин Mакроекономіка 12:08, 5.01.2021 Оновлено: 12:20, 5.01.2021

В Інкермані (анексований Крим) вимушено припинили водозабір з озера в колишньому вапняковому кар'єрі. Всього за місяць його повністю виснажили.

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії. Труби вже демонтували, частину з них вивезли. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну. На початку грудня "влада" Севастополя повідомила, що за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

Вода закінчилася
krymr.com/

"Шматок змонтованих водовідних споруд на врізці у основний водовід залишили недоторканим. Місцеві жителі на свята приходили подивитися на те, що стало з Інкерманським озером після відбору води", – йдеться в публікації.

Воду почали забирати в кінці листопада, за цей час використовували практично весь ресурс.

Раніше в Криму "влада" зібралася розв'язувати проблему з водою за допомогою буріння нових свердловин, опріснення морської води і штучних опадів. Поки що жодна з ідей успіхом не увінчалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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