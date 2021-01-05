В Крыму за месяц истощили запас воды в Инкерманском карьере
В Инкермане (аннексированный Крым) вынужденно прекратили водозабор из озера в бывшем известняковом карьере. Всего за месяц его полностью истощили.
Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии. Трубы уже демонтировали, часть из них вывезли. Водозабор проработал около месяца, меньше ожидаемого срока. В начале декабря "власти" Севастополя сообщили, что за неделю из озера удалось выкачать около 80 тысяч кубов воды. Ранее сообщали о намерении забрать из озера миллион кубов.
"Кусок смонтированных водоводных сооружений на врезке в основной водовод оставили нетронутым. Местные жители в праздники приходили осматривать то, что стало с Инкерманским озером после отбора воды", – говорится в публикации.
Воду начали забирать в конце ноября, за это время использовали практически весь ресурс.
Ранее в Крыму "власти" собрались решать проблему с водой с помощью бурения новых скважин, опреснения морской воды и искусственных осадков. Пока что ни одна из идей успехом не увенчалась.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Крыму взялись за осваивание перекачки воды из Тайганского и Белогорского водохранилищ для Симферополя.
Тем временем на оккупированном Россией полуострове сильно обмелела река Кокозка в селе Аромат Бахчисарайского района.
Оккупанты нашли новый источник воды и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности – на реке Бельбек в Севастополе.
Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
В конце декабря в Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.