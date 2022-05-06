В канун 9 мая "Большая семерка" обсудит новые санкции против России – Bloomberg

Лидеры стран "Большой семерки" намерены обсудить введение новых санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. Обсуждение должно состояться уже 8 мая. Ожидается, что разговор даст странам возможность скоординировать – и, потенциально доработать – новые ограничительные меры.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: обсуждение пройдет "в связи с подготовкой Европейским союзом шестого пакета санкций", который, среди прочего, предусматривает:

поэтапный отказ от импорта российской нефти к концу 2022 года;

запрет европейским судам и компаниям предоставлять такие услуги как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны.

"США и их союзники настаивают на введении новых санкций в канун российского военного парада Победы 9 мая. Поскольку на нем президент России Владимир Путин, вероятно, будет говорить о войне против Украины", – говорится в сообщении.

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В то же время, по информации Handelsblatt, к разговору лидеров "Большой семерки" присоединится и президент Украины Владимир Зеленский. Сделает он это в режиме видеоконференции.

Ранее же санкции против России расширила Великобритания. В ограничительный список попали 63 компании, СМИ и физических лиц, в частности журналисты. Среди прочих, это:

замминистра обороны Николай Панков;

помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин;

производитель грузовых автомобилей КамАЗ;

российская государственная медиакомпания ВГТРК (каналы "Россиия-1", "Россия-24" и пр.).

А президент США Джо Байден заявил о готовности введения новіх санкций против России из-за развязанной ею войны. Деталей новых ограничений он не назвал, однако сообщил, что проведет по этому поводу консультации с членами "Большой семерки".

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. Я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", – сказал Байден.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Япония ввела новые санкции в отношении России. В черном списке оказались 140 российских физлиц, чьи активы будут заморожены.