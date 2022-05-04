Помощник Путина, замминистра обороны РФ, пропагандисты: Британия ввела новые санкции против России

Великобритания расширила санкции против России. В ограничительный список попали 63 компании, СМИ и физических лиц, в частности журналисты. Среди прочих, это: замминистра обороны Николай Панков, помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин, производитель грузовых автомобилей КамАЗ, российская государственная медиакомпания ВГТРК (каналы "Россиия-1", "Россия-24" и пр.).

Об этом сообщили в МИД Британии. Там отметили, что благодаря новым санкциям, российские предприятия больше не смогут извлекать выгоду от британских бухгалтерских, консультационных и PR-услуг мирового класса, на которые приходится 10% российского импорта в этих секторах.

"Россия сильно зависит от западных сервисных компаний в производстве и экспорте промышленных товаров, и сегодняшние меры еще больше усилят экономическое давление на путинскую экономику", – сообщили в британском МИД.

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В свою очередь, глава министерства – Лиз Трасс – отметила, что прекращение доступа России к британским службам "усилит давление на Кремль и в конечном итоге поможет Путину потерпеть неудачу в Украине". Кроме того, она подчеркнула: ведение бизнеса с режимом Путина "помогает финансировать военную машину, которая причиняет невыразимые страдания всей Украине".

Кто попал в санкционный список

Британия добавила в санкционные списки, связанные с РФ, еще 63 физических и юридических лица, включая ряд российских СМИ и журналистов. Ими, среди прочих, являются:

Михаил Леонтьев – ведущий программы "Однако" на "Первом канале", вице-президент "Роснефти";

Наиля Аскер-заде – ведущая и автор программ на ВГТРК;

Евгений Поддубный – военный корреспондент ВГТРК;

Александр Коц – корреспондент "Комсомольской правды";

Брайан Макдоналд – по данным британского МИДа, глава англоязычной редакции RT (российская международная многоязычная сеть информационных телеканалов, финансируемая правительством России);

Максим Орешкин – глава совета директоров "Первого канала", помощник президента РФ по экономическим вопросам;

Николай Панков – замминистра обороны;

Дмитрий Гусев – председатель правления Совкомбанка (один из ведущих банков РФ);

Михаил Задорнов, бывший министр финансов – председатель правления банка "Открытие" (один из ведущих банков РФ);

Александр Школьник – директор Центрального музея Великой Отечественной войны;

ВГТРК – российская государственная медиакомпания;

South Front – англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;

InfoRos ("Инфорос") – онлайн-информационное агентство, освещающее события в Украине;

SCF (Strategic Culture Foundation) – зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;

КамАЗ – производитель грузовых автомобилей.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство совместно с партнерами намерено еженедельно усиливать экономическое давление на Россию из-за ее вторжения в Украину. Кроме того, в таком же режиме будут усиливаться санкции против РФ.

Он подчеркнул: заморозкой активов или санкциями против олигархов давление на РФ не ограничится: Великобритания также намерена повлиять на возможность России использовать свои энергетические ресурсы.