Байден пригрозил России новыми санкциями: что известно

Президент США Джо Байден заявил о готовности введения новіх санкций против России из-за развязанной ею войны. Деталей новых ограничений он не назвал, однако сообщил, что проведет по этому поводу консультации с членами "Большой семерки".

Об этом сообщает CNN. Отмечается: свое заявление американский президент сделал после того, как о новых санкциях против России объявили Европейский союз и Великобритания.

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. Я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", – сказал Байден.

Он также сообщил, когда состоится этот "санкционный" разговор. По его словам, это произойдет уже "на этой неделе" (началась 4 мая).

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Напомним, что 4 мая Великобритания расширила санкции против России. В ограничительный список попали 63 компании, СМИ и физических лиц, в частности журналисты. Среди прочих, это:

замминистра обороны Николай Панков;

помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин;

производитель грузовых автомобилей КамАЗ;

российская государственная медиакомпания ВГТРК (каналы "Россиия-1", "Россия-24" и пр.).

Шестой пакет же европейских санкций против России охватит не только нефтяное эмбарго, но и отключение от SWIFT трех российских банков. В их число точно попадет Сбербанк. Двумя другими финучреждениями, вероятно, станут Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Также грядет отключение трех российских пропагандистских каналов в ЕС.

"Мы снижаем скорость Сбербанка – крупнейшего банка России – и двух других крупных банков. Мы также запрещаем доступ к нашему эфиру трем крупным российским государственным вещателям, которые агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду", – заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять шестой пакет санкций против России ЕС планирует до 9 мая. Отказ от российских энергоресурсов ускорит инфляцию и замедлит восстановление экономики ЕС после коронавируса, однако страны Европы готовы к такому шагу.