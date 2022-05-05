Новые санкции против РФ: Япония введет ограничения против российского ВПК

Япония ввела новые санкции в отношении России. В черном списке оказались 140 российских физлиц, чьи активы будут заморожены.

О введении ограничений объявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает The Mainichi. Отмечается: они затронут также и российский ВПК. В частности, на 70 российских военные фирмы будет распространен запрет на экспорт.

Кроме того, Япония расширит список попавших под ограничения банков. А также:

запретит поставки квантовых компьютеров;

расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий.

При этом Кисида подчеркнул: новые ограничительные меры Япония вводит "в координации с партнерами по Большой семерке".

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Ранее же санкции против России расширила Великобритания. В ограничительный список попали 63 компании, СМИ и физических лиц, в частности журналисты. Среди прочих, это:

замминистра обороны Николай Панков;

помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин;

производитель грузовых автомобилей КамАЗ;

российская государственная медиакомпания ВГТРК (каналы "Россиия-1", "Россия-24" и пр.).

А президент США Джо Байден заявил о готовности введения новіх санкций против России из-за развязанной ею войны. Деталей новых ограничений он не назвал, однако сообщил, что проведет по этому поводу консультации с членами "Большой семерки".

"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. Я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL, принять шестой пакет санкций против России ЕС планирует до 9 мая. Отказ от российских энергоресурсов ускорит инфляцию и замедлит восстановление экономики ЕС после коронавируса, однако страны Европы готовы к такому шагу.