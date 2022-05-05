Новые санкции против РФ: Япония введет ограничения против российского ВПК
Япония ввела новые санкции в отношении России. В черном списке оказались 140 российских физлиц, чьи активы будут заморожены.
О введении ограничений объявил премьер-министр страны Фумио Кисида, передает The Mainichi. Отмечается: они затронут также и российский ВПК. В частности, на 70 российских военные фирмы будет распространен запрет на экспорт.
Кроме того, Япония расширит список попавших под ограничения банков. А также:
запретит поставки квантовых компьютеров;
расширит эмбарго на импорт в Россию передовых технологий.
При этом Кисида подчеркнул: новые ограничительные меры Япония вводит "в координации с партнерами по Большой семерке".
Ранее же санкции против России расширила Великобритания. В ограничительный список попали 63 компании, СМИ и физических лиц, в частности журналисты. Среди прочих, это:
замминистра обороны Николай Панков;
помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин;
производитель грузовых автомобилей КамАЗ;
российская государственная медиакомпания ВГТРК (каналы "Россиия-1", "Россия-24" и пр.).
А президент США Джо Байден заявил о готовности введения новіх санкций против России из-за развязанной ею войны. Деталей новых ограничений он не назвал, однако сообщил, что проведет по этому поводу консультации с членами "Большой семерки".
"Мы всегда открыты для дополнительных санкций. Я поговорю с членами G7 о том, что мы собираемся делать или не делать", – сказал Байден.
Как сообщал OBOZREVATEL, принять шестой пакет санкций против России ЕС планирует до 9 мая. Отказ от российских энергоресурсов ускорит инфляцию и замедлит восстановление экономики ЕС после коронавируса, однако страны Европы готовы к такому шагу.