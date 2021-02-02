В Германии заявили, что достроят "Северный поток-2", и ответили на призыв страны ЕС

Правительство Германии заявляет, что, как и прежде, будет поддерживать проект "Северный поток-2". А в ответ на призыв Франции остановить газопровод немцы отметили, что совместно с послами стран ЕС уже обсуждают, как отреагировать на арест российского оппозиционера Алексея Навального и разгон мирных митингов.

Об этом со ссылкой на слова заместителя спикера правительства Германии Мартина Фица сообщает издание DW. Она в очередной раз подчеркнула, что власти не изменили своих "базовых позиций" по поддержке строительства газопровода "Северный поток-2".

По ее словам, позиция Франции хорошо известна немецкому правительству и Берлин поддерживал "очень тесный контакт" по этому вопросу с Парижем. Послы стран-членов ЕС обсуждали вопросы совместной европейской реакции на жесткие действия российских силовиков во время протестов.

Строительство "Северного потока-2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. Так, США считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. А после резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.​​

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