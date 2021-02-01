"Северный поток-2" нужно остановить: страна ЕС обратилась к Германии

Государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявил 1 февраля 2021-го, что из-за ареста оппозиционера Алексея Навального в России и репрессий против демонстрантов, защищающих его, Германия должна отказаться от строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает польское издание Onet, такое заявление политик сделал в эфире французского радио. "Мы всегда говорили, что в этом контексте у нас есть самые большие сомнения по поводу этого проекта", – сказал Бон. На вопрос, поддерживает ли Франция приостановку "Северного потока - 2", он ответил: "Да, мы уже сказали".

Госсекретарь по европейским делам уверен, что действующих санкций против России недостаточно. При этом он согласился, что принимать решение должна Германия, так как газопровод ведет именно в эту страну.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.