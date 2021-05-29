В Беларуси заявили, при каких условиях могут вернуть торговлю без ограничений с Украиной
Беларусь готова отменить торговые ограничения в отношении Украины. Однако на такой шаг пойдут только в том случае, если все запреты снимет Украина.
Об этом "Радио Свобода" рассказал первый заместитель министра иностранных дел РБ Александр Гурьянов. Он утверждает, что решение о лицензировании не стало следствием реакции Украины относительно ситуации с Романом Протасевичем и Софией Сапегой.
"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны и де-факто просто ограничили конкуренцию со стороны беларусских производителей", – сказал Гурьянов.
Ранее Беларусь ввела режим особых лицензий на целый ряд украинских товаров. Решение рассчитано на шесть месяцев. В Кабинете министров считают, что таким образом власти Беларуси ввели необоснованно дискриминационные нормы.
Лицензирование коснется ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая в Минске был задержан белорусский журналист и основатель оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.
Спецслужбы арестовали его в аэропорту во время экстренной посадки рейса "Афины – Вильнюс".
25 мая Кабмин Украины решил, что с полуночи 26 мая наша страна прекращает авиасообщение с Беларусью и запрещает авиакомпаниям полеты над территорией страны из-за инцидента с Протасевичем.
После этого Посольство Республики Беларусь направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста.
Помимо Украины, авиаперелеты над территорией Беларуси остановил ряд авиакомпаний ЕС: Air France (Франция), Finnair (Финляндия), SAS (Швеция), Avia Solutions (Кипр), LOT (Польша), Wizzair (Венгрия), AirBaltic (Латвия), KLM (Нидерланды), Austrian Airlines (Австрия) и Lufthansa (Германия).
В свою очередь, Литва и Великобритания запретили прибывать в страны самолетам, которые следуют через Беларусь.