В Беларуси заявили, при каких условиях могут вернуть торговлю без ограничений с Украиной

Беларусь готова отменить торговые ограничения в отношении Украины. Однако на такой шаг пойдут только в том случае, если все запреты снимет Украина.

Об этом "Радио Свобода" рассказал первый заместитель министра иностранных дел РБ Александр Гурьянов. Он утверждает, что решение о лицензировании не стало следствием реакции Украины относительно ситуации с Романом Протасевичем и Софией Сапегой.

"Мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны и де-факто просто ограничили конкуренцию со стороны беларусских производителей", – сказал Гурьянов.

Ранее Беларусь ввела режим особых лицензий на целый ряд украинских товаров. Решение рассчитано на шесть месяцев. В Кабинете министров считают, что таким образом власти Беларуси ввели необоснованно дискриминационные нормы.

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Лицензирование коснется ряда украинских товаров: кондитерские изделия, шоколад, соки, пиво, плиты ДСП и ДВП, обои, туалетная бумага и упаковка, кирпич, керамическая плитка, стеклянные ампулы, сельхозтехника для посева, стиральные машины и мебель. Это решение утверждено постановлением Совета министров Беларуси от 26 мая №292.

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