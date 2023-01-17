Урсула фон дер Ляйен едет в Киев: Украину ждет проверка "домашней работы"

Президент Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибудет в Украину во главе европейской делегации 2 февраля – накануне саммита Украина – ЕС. Среди прочего, во время визита состоятся важные консультации с правительством Украины о вступлении страны в Евросоюз. ЕК впервые оценит усилия Киева на этом пути.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров 17 января. "Сверим часы" по выполнению Украиной рекомендаций Европейской комиссии, оценим степень прогресса и поймем перспективы нашей совместной работы", – отметил Шмыгаль.

"Для Украины важно своевременно и в полном объеме выполнить свою "домашнюю работу", первая оценка которой состоится на саммите Украина – ЕС в феврале этого года", – заявил Шмыгаль.

По его словам, в частности, с представителями Еврокомиссии обсудят "промышленный безвиз", а также отмену мобильного роуминга между Украиной и ЕС. Кроме того, будет поднята тема продления беспошлинного ввоза украинских товаров в Европу.

Еще одна важная тема – завершение конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). "Уже пройдено пять этапов из девяти", – отметил глава правительства.

По его словам, решить вопрос с руководством НАБУ вполне реально за две недели, которые остались до саммита Украина – ЕС. Глава Кабмине призвал до 31 января сформировать список из трех кандидатов на должность руководителя бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шмыгаль рассчитывает на завершение переговоров с ЕС о полноценном членстве Украины менее, чем за два года. За это время Украине предстоит проделать серьезную работу, предупредил премьер.

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