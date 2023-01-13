"Объем работы колоссальный": Шмыгаль назвал срок вступления Украины в ЕС

Украина рассчитывает завершить переговоры с Европейским Союзом о полноценном членстве менее, чем за два года. При этом проделать придется колоссальную работу.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, европейские партнеры тоже настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции.

"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС. Объем работы колоссальный", – сказал Шмыгаль.

Он добавил, что в ближайшие недели Украину посетит глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Также ожидается, что вместе с ней в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций.

"Это будет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт для переговорного процесса о вступлении Украины", – объяснил Шмыгаль.

При этом ранее замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявлял: Украина пока что не вступит в ЕС. По его словам, ключевым условием является полный вывод российских войск с территории страны.

Напомним, 23 июня 2022 года Украина официально получила статус кандидата в члены Европейского Союза. Это – самый масштабный шаг на пути евроинтеграции страны.

Однако для принятия в состав ЕС необходимо выполнение Копенгагенских критериев, установленных для всех кандидатов еще в 1993 году. Среди них – наличие стабильных государственных институтов, действующая рыночная экономика и способность эффективно выполнять обязательства члена союза. Отдельно Украина обязалась выполнить семь условий Еврокомиссии, включая проведение судебной реформы, борьбу с коррупцией и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, очередной саммит Украина–ЕС состоится в Киеве 3 февраля. Ключевой темой саммита, вероятно, станет то, как ЕС может продолжать поддержку Украины в развязанной Россией войне. Руководители двух ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии и Евросовета – также оценят путь Киева к членству в блоке.

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