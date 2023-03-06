Цены на нефть снизились: Россия теряет деньги из-за экономической ситуации в Китае

Мировые цены на нефть снизились из-за того, что Китай установил более низкий, чем планировалось, уровень роста экономики. В результате снизились в цене нефть эталонных марок WTI и Brent до $79,21 и $85,30 соответственно. В то же время российская нефть Urals до $58,89.

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Как сообщает издание Reuters, нефть марки Brent подешевела на 53 цента, или на 0,6%, марка West Texas Intermediate (WTI) также снизились на 0,6%. Снижение экономической активности в Китае также влияет и на доходы РФ.

Премьер Китая Ли Кэцян заявил, что проблемой остается недостаточный спрос. Китай зарабатывает на производстве и торговли по всему миру. Однако, рост инфляции по всему миру, негативные ожидания, сокращения темпов роста мировой экономики также негативно влияет и на Поднебесную.

Также на стоимость нефти будут влиять и решения центробанков по всему миру для контроля инфляции. Трейдеры внимательно следят за решением регуляторов. В США решение будут принимать уже после того, как появятся данные о росте зарплат в феврале.

Отметим, снижение цен на нефть по всему миру влияет и на доходы страны-агрессора. В бюджете они предусмотрели, что смогут продавать черное золото по цене в $70.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России в январе зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения учета налогов показатели бюджета хуже средних, на 45% упали поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.