В России критическая ситуация с бюджетом: почему дефицит достиг рекорда

В России в январе зафиксировали рекордный дефицит бюджета в размере 25 млрд долларов. Это стало следствием целого ряда причин: традиционно в январе из-за смещения налогов показатели бюджета хуже средних, упали на 45% поступления от продажи нефти и газа, взлетели расходы бюджета.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Даже в таких условиях у президента РФ Владимира Путина хватит денег на войну еще как минимум на 2,5 года. Однако ситуация действительно приближается к критической.

Так, из-за резкого роста дефицита Минфину РФ пришлось продавать тонну золота из резервов. Если в Украине дефицит бюджета покрывают за счет кредитов и грантов от международных партнеров, то в России – за счет уменьшения резервного фонда. И когда резервный фонд исчерпается, желающих помочь агрессору не будет.

Резервы в РФ частично заморожены (та их часть, которая хранилась в западной юрисдикции). Как результат, из накопленных более 600 млрд долларов та часть, которую действительно можно потратить, составляет около 91 млрд долларов.

По итогам года дефицит по разным оценкам составит около 97 млрд долларов. И если этот прогноз оправдает себя, после исчерпания резервов РФ придется резко сокращать расходы. Если военный бюджет сохранят, Путину придется отказываться от инфраструктурных проектов, сокращать расходы на образование, медицину.

Также все еще есть возможность внутренних кредитов. Но это происходит не за счет бизнеса, а за счет Центробанка, который фактически печатает деньги и через банки передает их в качестве кредитов Минфину РФ. Это приводит к росту цен.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия из-за нефтяных санкций может потерять десятки миллиардов долларов. Кроме того, агрессор навсегда потерял свой рынок сбыта – ЕС.

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