Кулеба назвал точную дату встречи Зеленского и Байдена

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена состоится 31 августа. Она пройдет в Вашингтоне.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга. По его словам, будет предусмотрен расширенный формат, а также встреча тет-а-тет. Кроме того, Зеленский посетит штат Калифорния.

Кулеба добавил, что главы государств на встрече в Вашингтоне обсудят три темы – политические, экономические и вопросы безопасности. Президенты поговорят о России, Донбассе и Крыме.

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По его словам, между Украиной и США действует стратегическое партнерство. Министр подчеркнул, что его необходимо вывести на новый уровень. Кроме того, Киев хочет видеть больше средств США в экономике Украины. Министр добавил, что последние события в Афганистане никак не поменяли планов визита Зеленского в США.

Как рассказали в Офисе президента, во время своего визита в США Зеленский не ограничится только встречей со своим американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне, а проведет ряд аудиенций и в других городах Штатов. Поэтому подготовка к этому событию в ОП проходит очень интенсивно.

Президент Украины встретится с представителями крупного бизнеса и американскими политиками для обсуждения внешних торгово-экономических перспектив.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, члены американского Конгресса ждут визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Они намерены выразить поддержку, которая, уверены, повлияет на ход его разговора с лидером страны Джо Байденом.