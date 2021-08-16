У Зеленского рассказали, как будет проходить его встреча с Байденом

Президент Владимир Зеленский во время своего визита в США 30 августа не ограничится только встречей со своим американским коллегой Джо Байденом в Вашингтоне, а проведет ряд аудиенций и в других городах Штатов. Поэтому подготовка к этому, несомненно историческому, событию в Офисе украинского гаранта проходит очень интенсивно.

Об этом в эфире телепередачи на канале "ДОМ" рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров. Он добавил, что в скором времени на Банковой опубликуют письмо к Зеленскому из Белого Дома, где его приглашают и ждут с большим нетерпением (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Могу уже точно сказать, что в расписании поездки запланированы и другие города западного и восточного побережий. Большего я сказать не могу, так как все еще на этапе подготовки и далеко не все известно наверняка", – указал Никифоров.

Видео дня

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнул, что украинский гарант встретится с представителями крупного бизнеса и американскими политиками (естественно, не считая самого Байдена) для обсуждения внешних торгово-экономических перспектив.

"Подготовка к поездке в США вышла на завершающую фазу. Сейчас оформляются визы и так далее. То есть всё будет. Будет очень хорошо, насыщенно и верим, что продуктивно", - заключил Никифоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба озвучил список тем, которые поднимут президенты Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Вашингтоне 30 августа.