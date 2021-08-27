Кулеба – о переговорах Зеленского с Байденом: в Вашингтоне продолжается активная подготовка

Пока нет никаких сигналов, что встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского могут отменить или перенести. В Вашингтоне сейчас продолжается активная подготовка к переговорам.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Таким образом он ответил на вопрос о том, повлияет ли ситуация в Афганистане на визит главы государства.

"Сейчас никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса визита нет. Вчера в Вашингтоне продолжалась активная подготовка к визиту президента Украины с американской стороны", – отметил глава МИД.

В то же время руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе раскрыла подробности визита Зеленского и переговоров с Байденом.

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По ее словам, встреча глав государств должна состояться 31 августа утром. Затем президент Украины выступит в одном из музеев Вашингтона, а также посетит Стэнфорд, где запланирована встреча с руководителями технологических гигантов.\

Отметим, что президент должен подписать ряд важных документов с американскими политиками. Некоторые из них касаются сотрудничества в оборонной сфере.

Ранее OBOZREVATEL в Офисе президента также рассказали, что теракт в Афганистане, в котором погибло уже почти 200 человек (в том числе американские военные), не должен повлиять на дату переговоров Зеленского и Байдена.