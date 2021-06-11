США выделили 150 млн долларов на помощь безопасности Украины

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Mакроэкономика
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Владимир Зеленский

В США одобрили выделение 150 миллионов долларов в качестве второй части помощи для области безопасности Украины в 2021 году. Эти средства помогут усилить военный потенциал украинского государства.

Об этом в пятницу, 11 июня, в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский. "Важные новости от наших американских партнеров", – написал он.

Глава страны поблагодарил Белый дом "за важный вклад в спасение жизней наших солдат и укрепление возможностей украинской армии".

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О транше также написала на странице в Twitter посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова. Она отметила "столь ценную поддержку безопасности от украинского стратегического партнера №1".

Добавим, что решение о помощи Украине было принято на брифинге Департамента обороны США 11 июня.

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Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2021 США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего будет направлена на усовершенствование управления и связи.

СШАВоенная помощь УкраинеВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийОксана Маркарова