США выделили 150 млн долларов на помощь безопасности Украины

В США одобрили выделение 150 миллионов долларов в качестве второй части помощи для области безопасности Украины в 2021 году. Эти средства помогут усилить военный потенциал украинского государства.

Об этом в пятницу, 11 июня, в Twitter сообщил президент Владимир Зеленский. "Важные новости от наших американских партнеров", – написал он.

Глава страны поблагодарил Белый дом "за важный вклад в спасение жизней наших солдат и укрепление возможностей украинской армии".

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О транше также написала на странице в Twitter посол Украины в Соединенных Штатах Америки Оксана Маркарова. Она отметила "столь ценную поддержку безопасности от украинского стратегического партнера №1".

Добавим, что решение о помощи Украине было принято на брифинге Департамента обороны США 11 июня.

Напомним:

ранее президент Украины заявил, что просил у США военной помощи для укрепления безопасности в Черном и Азовском морях. Там, по его мнению, у страны достаточно слабые позиции, а Россия наращивает свои силы на этих направлениях.

Гарант пояснил, что обсуждал со Штатами увеличение военной помощи и усиление безопасности вокруг береговой линии страны во время визита в Киев Энтони Блинкена и американских сенаторов.

Известно, что Государственный департамент США запросил на 2022 год бюджет в размере $58,5 млрд. Из этой суммы $255 млн хотят потратить на усиления "способности противостоять российской агрессии" в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле-2021 США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего будет направлена на усовершенствование управления и связи.