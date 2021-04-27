ВСУ получили помощь от США на $8 млн

США передали Вооруженным силам Украины помощи почти на 8 миллионов долларов, которая среди прочего будет направлена на усовершенствование управления и связи.

Об этом сообщается на Twitter-странице американского посольства в Украине. Также речь идет о тактическом снаряжении, запчастях, агрегатах и медицинском оборудовании.

"США продолжают непоколебимую поддержку ВСУ путем предоставления помощи на сумму 7,85 млн долларов для усовершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", – сказано в сообщении

В посольстве подчеркнули, что всего с 2014 года было предоставлено помощи на более 2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комитет Сената США по вопросам международных отношений утвердил законопроект с поправками, направленный усиление поддержки Украины на фоне российской агрессии.

Речь идет об увеличении помощи до 300 млн долларов.