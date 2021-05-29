Госдеп США хочет выделить на борьбу против агрессии РФ в Украине $255 млн

Государственный департамент США запросил на 2022 год бюджет в размере $58,5 млрд. Из этой суммы $255 млн хотят потратить на усиления "способности противостоять российской агрессии" в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. Бюджет на следующий год хотят увеличить на 10%. "Эти ресурсы позволят нам продвигать внешнюю политику администрации от имени американского народа. Это сумма также отображает важность, которую администрация определяет для глобального лидерства США и того факта, что дипломатия и развитие являются жизненно важными средствами для продвижения интересов США", – говорится в сообщении.

Согласно документу, на расходы в европейском регионе и Евразию предлагается выделить в общей сложности $665,8 млн, которые, в частности, пойдут на "укрепление устойчивости стран к иностранному злонамеренному влиянию и продвижению евроатлантической интеграции, противостоя растущим вызовам со стороны России и КНР".

Для противодействия "российскому влиянию и дезинформации" на Западных Балканах требуется, согласно документу, $106 млн. $88 млн из этой суммы планируется выделить на "поддержку демократизации Грузии, ее экономического развития и создания устойчивости к противостоянию злонамеренного влияния со стороны Кремля". Кроме того, на помощь. Для противодействия "российскому влиянию и дезинформации" на Западных Балканах требуется, согласно документу, $106 млн.

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Как сообщал OBOZREVATEL, кроме указанных 25,4 млн Еврокомиссия также выделила 50 млн евро грантов для поддержки украинских фермеров.