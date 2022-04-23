В последние дни российские власти перестали публиковать данные о госдолге, торговую статистику и добычу нефти. Центробанк ограничил объем финансовой информации, которую местные банки должны регулярно публиковать, в то время как чиновники работают над законопроектом, запрещающим кредиторам обмениваться данными с иностранными государствами. Российское правительство пытается скрыть влияние западных санкций.

"Они пытаются скрыть экономическую картину. У нас есть запреты на российские СМИ, теперь то же самое касается доступа к статистике. Железный занавес поднимается с обеих сторон", – сказала Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Санкции отрезали страну-террориста от большей части западной финансовой инфраструктуры. Экономисты прогнозируют глубокую рецессию в сочетании с резкой инфляцией. КРоме того, безработица в России растет на фоне исхода западных компаний .

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На прошлой неделе подразделение Минэнерго РФ, публикующее ежемесячные данные о добыче и экспорте нефти, заявило, что оно ограничивает "распространение информации, которая может быть использована в качестве дополнительного давления на российский рынок и его участников". Агентство прекратило распространение данных о добыче нефти, а также данных об отгрузке мазута с российских НПЗ и ГПЗ на внутренний и экспортный рынки.

Диктатор Владимир Путин ранее признал, что западные санкции поставили в тупик российскую энергоотрасль. Хотя у наблюдателей за нефтяными данными есть несколько способов сбора статистики, включая отслеживание танкеров и информацию от трейдеров.

Ограниченные данные помогают "затуманить картину проблем, с которыми сталкивается российская энергетическая отрасль", сказал Михаил Крутихин, партнер независимой консалтинговой фирмы RusEnergy, российский эксперт.

На неделе Центробанк приостановил публикацию графика платежей по внешнему долгу. Выплата стала чувствительным вопросом, поскольку страна-агрессор балансирует на грани дефолта по своим международным облигациям.

В четверг, 21 апреля, Федеральная таможенная служба РФ приостановила ежемесячную публикацию данных по экспорту и импорту. Они обычно содержат тысячи категорий товаров и услуг.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Москве 200 тыс. человек могут остаться без работы из-за выхода или приостановки работы иностранных компаний в РФ. Как заявил мэр столицы страны-террориста Сергей Собянин, на программу поддержки сотрудников, находящихся под риском увольнения, было выделено 3,36 млрд руб.