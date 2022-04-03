Россия хочет, чтобы рублями ей платили за все товары, а не только за газ

Россия намерена требовать от других стран рассчитываться рублями за весь свой экспорт. При этом такую схему расчетов за природный газ, которую уже ввели, и которую в Европе называют "шантажом", в Кремле обозначили как "прототипную".

"Это прототип системы. Не сомневаюсь, что он будет распространен на новые группы товаров", – приводит слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Reuters.

Впрочем, подчеркивается, каких-либо сроков такого шага он не назвал. Вместо этого Песков заявил, что решение Запада заморозить резервы российского центрального банка на 300 млрд долларов было "грабежом".

Также он заверил, что западные санкции против России "ускорили подрыв доверия к доллару и евро".

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В то же время путинский газовый шантаж Европы уже фактически провалился. В частности:

Польша в ответ на требование РФ оплачивать газ рублями заявила, что не будет его выполнять;

Великобритания наложила санкции на Газпромбанк;

Германия отказалась платить России за газ рублями;

Австрия тоже отказалась это делать;

Латвия, Литва и Эстония отказались от российского газа.

Украина же в свою очередь заявила о готовности предложить хорошие условия для использования своей газовой инфраструктуры. Такой вариант поможет европейцам избежать газового кризиса, который искусственно создал российский "Газпром" в 2021 году.

"Если Европе сегодня нужно будет использовать больше хранилищ, мы, как страна, владеющая одним из самых уникальных и крупнейших ПХГ, можем предложить очень хорошие условия для использования украинской газовой инфраструктуры", – сказала директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Песков заявил о том, что в случае отказа ЕС платить за газ рублями они останутся без голубого топлива. Расчеты валютой засчитывать не будут, при этом европейские компании отказываются покупать рубли для покупки энергоресурсов.

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