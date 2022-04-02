Латвия, Литва и Эстония отказались от кровавого газа. Российское топливо больше не поступает в Прибалтику

Газ из России с апреля больше будут поставлять в Латвию, Литву и Эстонию. Как сообщил Улдис Барисс, глава правления Conexus Baltic Grid (оператор по транспортировке и хранению природного газа в Латвии), поставки сейчас осуществляются от двух поставщиков – с Клайпедского терминала СПГ (сжиженного природного газа) и Инчукалнского хранилища природного газа.

Барисс сказал, что требование России платить за свои поставки газа только в рублях является четким сигналом для всех, что зависимость от поставок топлива из РФ должна быть быстро снижена, так как на нее больше нельзя полагаться. По сути, Россия сама ускорила путь стран Балтии к энергетической независимости, цитирует Барисса LSM.lv.

"Хотя сомнения в том, что на российские поставки можно положиться, все еще были, эти события ясно показывают, что с точки зрения безопасности доверия больше нет. С точки зрения энергетической безопасности государства государство должно однозначно решить вопрос строительства второго терминала сжиженного природного газа – чем короче срок, тем лучше", – заявил Барисс.

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Глава правления Conexus Baltic Grid отметил, что сейчас в хранилище находится необычно большое для этого периода количество газа – 7,6 ТВт-ч: "Это почти столько, сколько потребляет Латвия за все зимние месяцы. Нас точно не волнуют ближайшие месяцы, но надо думать, как создать запасы на зиму в Балтийском регионе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва полностью отказалась от газа из России – страны-террориста. Как заявили в Минэнергетики государства 2 апреля, решение принято в связи со стремлением к полной энергетической независимости от российского газа, что является ответом на энергошантаж РФ в Европе и войну в Украине.

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