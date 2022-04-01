Германия отказалась платить Росии за газ рублями

Германия отвергла требование России об оплате газа в рублях, назвав его шантажом. Там подчеркнули: ключевым в этом вопросе является соблюдение контрактов, а они были заключены в евро.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Reuters. По его словам, он еще не видел подписанного Путиным соответствующего указа, но считает его неприемлемым.

"Касаемо угрозы или требования заставить нас платить в рублях: для нас очень важно соблюдение контрактов. Мы не намерены давать Путину сигнал, что он может нас шантажировать", – сказал Хабек.

В то же время, отмечается, такую же позицию Германии озвучил канцлер страны Олаф Шольц. Во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии он подчеркнул, что "немецкие компании хотят, могут и будут платить в евро".

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Напомним, что 31 марта Путин подписал указ об оплате российского газа в рублях "недружественными странами" (то есть теми, кто ввел санкции в ответ на нападение России на Украину). В документе указано, что покупатели газа должны открыть счета в российских банках, а при отказе контракты на поставки будут разорваны.

При этом правила касаются только трубопроводных поставок "Газпрома". Об этом сообщили пропагандистские СМИ Кремля. "Президентский указ о новом порядке расчетов за российский газ занял три страницы и потребовал 17 пунктов с подпунктами", – отмечают пропагандисты.

Новые правила начнут действовать с 1 апреля. С этой даты отсутствие оплаты в рублях Россия будет считать "неисполнением обязательств". При этом, фактически, неисполнением обязательств является именно требование платить в российской валюте, ведь в контрактах уже прописана форма оплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, страны ЕС и "Большой семерки" уже отказались выполнять условия путинского ультиматума. Германия даже разработала план на случай чрезвычайной ситуации из-за прекращения поставок газа из России. Россия с помощью таких условий пытается укрепить свой рубль, который катастрофически обвалился из-за санкций.

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