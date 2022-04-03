Европе предложили закачивать газ на зиму в украинские хранилища

Европа сможет использовать украинские хранилища газа (ПХГ) – Украина готова предложить хорошие условия для использования своей газовой инфраструктуры. Такой вариант поможет европейцам избежать газового кризиса, который искусственно создал российский "Газпром" в 2021 году.

Об этом заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями "Оператора ГТС Украины" Ольга Белькова. Она напомнила, что в Украине находятся одни из крупнейших ПХГ.

"Если Европе сегодня нужно будет использовать больше хранилищ, мы, как страна, владеющая одним из самых уникальных и крупнейших ПХГ, можем предложить очень хорошие условия для использования украинской газовой инфраструктуры", – сказала Белькова.

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Она также отметила, что уже предоставила материалы для расследования газового кризиса, созданного Россией. Сейчас представителей ЕС интересует роль "Газпрома" в завышении цен на газ на континенте до рекордного уровня.

"Мы сегодня уже видим реальные действия (со стороны ЕС. – Ред.), чтобы разобраться с ситуацией. Мы их приветствуем и со своей стороны будем отчитываться и предоставлять информацию, чтобы не упустить важных факторов", – сказала Белькова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина также готова предоставить свои ПХГ не только для обеспечения отопительного сезона, но и для формирования стратегических запасов газа в ЕС. Тем временем, в Европе предложили ввести обязательную сертификацию операторов газовых хранилищ.

Таким образом, ЕС сможет потребовать от "Газпрома" заполнить резервуары. А если российский монополист откажется, его могут лишить управления хранилищами в ЕС.

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