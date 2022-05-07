Российские солдаты воруют масло из захваченного завода

Российские военные начали вывозить подсолнечное масло с завода, расположенного на территории оккупированного города Пологи Запорожской области. Оно предназначалось для отгрузки иностранным партнерам Украины.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Сил обороны Запорожского края. Там отметили: солдаты РФ вывозят готовую продукцию с "Пологовского маслоэкстракционного завода", который до оккупации был одним из главных источников дохода для бюджета Пологовского района.

"Дикари вывозят готовую продукцию завода, которую предприятие готовило для отгрузки иностранным партнерам. Которые, кстати, уже ощущают на себе дефицит высококачественной украинской продукции", – говорится в сообщении.

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Ранее же Россия пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого во временно оккупированном Крыму было погружено 27 тыс. тонн зерна на судно "Матрос Позынич". Однако Египет отказался его покупать.

Кроме того, заместитель министра агарной политики Тарас Высоцкий ранее рассказал, что Россия проводит на временно оккупированных территориях продовольственный террор. По его словам, она уже украла сотни тысяч тонн зерна – и вероятность того, что украдет и оставшееся, высока.

При этом он подчеркнул: оккупанты вывозят из Украины не только зерно, но и овощи. "Это – террор. Либо воруют, либо разрешают проводить посевную с условием, что урожай будет бесплатно отдан", – рассказал Высоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, развязанная Россией война против Украины обрекает на голод 1,7 млрд человек во всем мире. А ее последствия вызовут "бедность такого масштаба, какого не было уже на протяжении десятилетий".